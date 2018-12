(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Milan batte Spal 2-1 nel posticipo della 19ma giornata di Serie A. Decide un gol di Gonzalo Higuain, tornato a segnare dopo un letargo lungo due mesi. Nell’ultima giornata del girone di andata Gennaro si gioca molto dopo il brutto filotto di risultati negativi e dopo una partenza brillante l’ex Petagna gela San Siro al 13′ e insacca, con la complicità di Romagnoli, alle spalle di Donnarumma. Fortuna del Milan ci pensa subito (16′) Castillejo a rimettere le cose a posto con un tiro all’incrocio dei pali. Nella ripresa il copione non cambia: Milan avanti e Spal che si difende con ordine, così dopo un’ora Gattuso cambia: dentro Cutrone e Calabria e 4-4-2. Passano pochi minuti e il Pipita rompe il tabù e scoppia in un pianto liberatorio. Bakayoko sfiora il tris ma è la Spal ad andare vicina al pari prima con Cionek poi con Fares su cui Donnarumma si avvita da campione. Nel finale espulso Suso per doppia ammonizione.