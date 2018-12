(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Ad Anfield Road con il trofeo ufficiale della Ryder Cup. Thomas Bjorn, capitano dell’euro-trionfo a Parigi, ha coronato uno dei suoi grandi sogni. Tifosissimo del Liverpool, il danese ha assistito al pokerissimo rifilato dai ‘Reds’ all’Arsenal in Premier League (5-1 il risultato finale con tripletta di Firmino). La foto negli spogliatoi e poi il trofeo portato direttamente in campo durante il riscaldamento dei giocatori. Per la felicità di Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool e oggi commentatore di Sky Sports UK. Che da grande appassionato di golf non ha saputo resistere al fascino della Ryder Cup. “Grazie per averci invitato”, queste le parole rivolte da Bjorn al club inglese. Che su Instagram ha celebrato l’impresa contro gli Stati Uniti del Team Europe, trascinato da Francesco Molinari, nella spedizione francese. (ANSA).