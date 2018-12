(ANSA) – DHAKA, 30 DIC – Almeno 10 persone sono rimaste uccise in scontri tra manifestanti e polizia in diverse zone del Bangladesh, mentre sono in corso le elezioni. Lo riferiscono i media locali. L’Associated Press ha ricevuto oltre 50 segnalazioni di intimidazioni e minacce ai seggi, denunciate da sostenitori dell’opposizione, anche se non è stata in grado di verificarle in modo indipendente. Il voto è visto come un referendum sulle tendenze considerate sempre più autoritarie della premier Sheikh Hasina.