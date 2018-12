(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Secondo il ministro britannico al commercio, il ‘brexiteer’ Liam Fox, c’è una probabilità del 50% che il Regno Unito non lasci l’Ue il 29 marzo se i parlamentari rifiuteranno l’accordo sulla Brexit di Theresa May il mese prossimo. Se il testo fosse respinto, ha detto al Sunday Times, questo “manderebbe in frantumi il legame di fiducia tra l’elettorato e il parlamento”. Il ministro ha quindi sottolineato che sarebbe “sicuro al 100%” della Brexit solo se i parlamentari appoggiassero l’accordo.