(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Un grande Danilo Gallinari non è bastato ai Clippers per evitare il ko in casa contro i San Antonio Spurs dell’altro azzurro, Marco Belinelli. Il derby Nba in chiave italiana è finito 122-111 per gli ospiti e per i padroni di casa il punteggio a sfavore non la dice tutta sul reale andamento della partita, che di fatto è stata dominata dall’inizio alla fine dai texani. Gallinari (21 punti e 9 rimbalzi) ha sorretto come ha potuto il suo attacco, e contenuto la foga degli Spurs. Per Belinelli solo 11 punti, ma una gran partita in difesa. Nelle altre sfide della notte si segnala la straordinaria prova di Kemba Walker, che ha segnato 47 punti, non sufficienti tuttavia a evitare il ko, 130-126, dei suoi Hornets contro i Wizard. Jamal Murray ne ha segnati 46, ma buoni per portare al successo la capolista Denver, per 122-118, su Phoenix. Score personale di 41 punti per James Harden nel successo dei Rockets contro i Pelicans, 108-104. Infine, i Warriors hanno vinto in trasferta contro Portland 115-105. In classifica, a ovest comanda Denver seguita da Golden State, a est i Bucks seguiti dai Raptors.(ANSA).