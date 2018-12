(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) sono i protagonisti più attesi al via della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, sul veloce indoor della “Perth Arena” che si concluderà il 5 gennaio. Sarà l’ultima volta del torneo intitolato al grande tennista e coach australiano: dal prossimo anno, infatti, spazio alla nuovissima ATP Cup. Per il terzo anno di fila il 37enne fuoriclasse di Basilea farà coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, la 21enne di Flawil in ripresa dopo un paio di stagioni segnate dagli infortuni. La 37enne di Saginaw, che ha già trionfato in Hopman Cup nel 2003 (con James Blake) e nel 2008 (con Mardy Fish) e che è stata finalista nel 2015 (con John Isner), farà invece coppia con il Next Gen Frances Tiafoe, 20enne di Hyattsville. (ANSA).