(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Tutto facile per Paolo Lorenzi nel primo turno delle qualificazioni del “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 250 che si disputa sui campi in cemento di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile (gli altri due sono Brisbane e Pune). Il 37enne senese (n. 110 del mondo) ha lasciato appena un game (6-1 6-0 in un’ora di gioco) al rivale Jabor Al-Mutawa. Nel match che vale un posto nel main draw affronterà domani il lituano Ricardas Berankis (117): Lorenzi si è aggiudicato l’unico testa a testa, al primo turno del Roland Garros 2017. Andreas Seppi (37) è stato sorteggiato contro il russo Andrey Rublev (68), mentre Matteo Berrettini (54) sfiderà all’esordio lo spagnolo Roberto Bautista Agut (24): il 22enne romano ha vinto l’unico precedente, proprio nella finale di Gstaad l’estate scorsa, quando l’azzurro ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore. Attende invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni Marco Cecchinato (20). Il numero uno del tabellone è Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di questo torneo nel 2016 e 2017, con seconda testa di serie all’austriaco Dominic Thiem, numero 8 Atp, e terza al russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking, subito opposto dal sorteggio allo svizzero Stan Wawrinka, attualmente numero 66 Atp. Assente il francese Gael Monfils, vincitore dodici mesi fa.(ANSA).