(ANSA) – TORINO, 30 DIC – Massimiliano Allegri saluta il 2018 dei record “con una vittoria”, quella contro la Sampdoria, “che ci gratifica”. Ma che “ci dice – aggiunge nel consueto tweet dopo le partite della Juventus – che possiamo e dobbiamo migliorare in tante piccole cose”. “Ora un po’ di meritato riposo”, conclude il tecnico, che ieri sera ha dato il rompete le righe alla squadra. I bianconeri torneranno ad allenarsi l’8 gennaio, per preparare l’esordio del 2019 in Coppa Italia, il 12 gennaio contro il Bologna.