(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Omicidio a Monte Compatri, alle porte di Roma. Un cittadino romeno di 49 anni è stato ucciso con pugni e bastonate da un connazionale durante una lite ieri notte in un’abitazione di Campagna. A dare l’allarme un altro romeno che avrebbe raccontato di aver assistito all’aggressione. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e del Nucleo operativo radiomobile di Frascati. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno fermato in uno stabile occupato il presunto responsabile. Si tratta di un romeno di 47 anni che viveva nell’abitazione di campagna con la vittima. L’uomo è stato portato nel carcere di Velletri. Sequestrato anche un bastone di ferro utilizzato durante l’aggressione.