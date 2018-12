(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Si sono concluse le elezioni generali in Bangladesh, tra scontri e accuse di brogli elettorali. Alla fine della giornata è salito a 15 il bilancio dei morti nelle violenze scoppiate in diverse zone del Paese. Lo riferisce la Bbc. Circa 600.000 addetti alla sicurezza sono stati impiegati per prevenire gli scontri. Le autorità avevano anche ordinato la chiusura di Internet ad alta velocità fino a dopo il voto per impedire la diffusione di “voci” che si temeva potessero scatenare disordini.