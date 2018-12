(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Ancora cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte a Roma. Due secchioni sono andati a fuoco in via delle Repubbliche Marinare a Ostia nella tarda serata di ieri. Sul posto i carabinieri di Ostia e i vigili del fuoco. Intorno alle 4 della notte è divampato un altro incendio di cassonetti in via Casimiro Manassei in zona Portuense. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Eur e della stazione Villa Bonelli.