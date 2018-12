(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Arrestato dai carabinieri vicino a Roma un 20enne sorpreso a incendiare un’auto. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia la scorsa notte hanno notato il giovane mentre armeggiava vicino a una macchina in sosta in via Santorre di Santarosa, a pochi metri da abitazioni e da un supermercato. Mentre si avvicinavano i carabinieri hanno visto fumo uscire dal vano motore dell’auto e il 20enne allontanarsi. I militari hanno così spento le fiamme sul nascere, limitando i danni alla parte anteriore della vettura, e bloccato l’autore dell’incendio. Durante la perquisizione è stata sequestrata una bottiglia contenente benzina e un accendino utilizzato per appiccare il fuoco. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto all’interno delle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida e rito direttissimo, così come disposto dal sostituto procuratore della Procura di Velletri. Dovrà rispondere di incendio aggravato e danneggiamento a seguito di incendio.