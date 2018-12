(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “Nessun rimpasto. Non esiste alcuna ipotesi di rimpasto. In nessun vertice si è mai parlato di rimpasto. Mai”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzi Chigi. Nella conferenza stampa di fine anno il premier Giuseppe Conte era sembrato non escludere cambiamenti nella squadra di governo, “se condivisi” da M5S e Lega, aveva detto. Definendo però l’eventualità di un rimpasto al momento “un periodo ipotetico del terzo-quarto tipo”. A stretto giro fonti della presidenza del Consiglio avevano già ridimensionato le interpretazioni su un Conte che non escludeva il rimpasto. Oggi la nuova, secca smentita da fonti di Palazzo Chigi, dopo che sui giornali si sono ipotizzati cambi della guardia in diversi ministeri.