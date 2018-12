(ANSA) – DAMASCO, 30 DIC – Il presidente siriano Bashar Assad ha autorizzato le forze irachene ad attaccare l’Isis in Siria senza aspettare il disco verde delle autorità di Damasco: lo riporta l’agenzia di stampa statale siriana. La notizia evidenzia lo stretto rapporto tra i due Paesi: in passato le forze irachene hanno colpito postazioni dell’Isis in territorio siriano dopo avere ricevuto il via libera dalle autorità siriane. Ieri Assad ha ricevuto una lettera dal premier iracheno Abdul-Mahdi che chiedeva un coordinamento tra i due Paesi nella “lotta al terrorismo”.