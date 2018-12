(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 30 DIC – Alexandre Pato allontana l’ipotesi di tornare al Milan. L’attaccante brasiliano attualmente in forza al Tianjin Quanjian, club cinese con cui ha ancora un anno di contratto, vorrebbe infatti giocare in patria come ha rivelato nel corso del programma televisivo ‘Esporte Espetacular’ di Rede Globo. La scelta è dovuta al fatto che vuole stare vicino alla famiglia dopo la malattia che ha colpito la sorella Gisele, alla quale è molto legato, e da cui la ragazza si è ripresa. Parlandone nel corso dell’intervista Pato, che era vestito da pagliaccio in quanto era in visita a dei bambini ricoverati nel reparto oncologico di un ospedale di San Paolo, si è commosso: “è stato un periodo molto difficile”, ha detto tra le lacrime. “Voglio vincere ancora dei titoli – ha detto poi Pato, parlando di calcio -, e vedrete che ci riuscirò. La cosa che più vorrei è vincere un Mondiale per club giocando in una squadra del mio paese, quindi brasiliana”.