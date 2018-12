(ANSA) – TOKYO, 30 DIC – Il giapponese Masayuki Ito ha conservato il titolo mondiale Wbo dei superpiuma, che difendeva per la prima volta, battendo il russo Evgeny Chuprakov, finora imbattuto, per abbandono (getto della spugna) nel corso del settimo round. Ito ha avuto il match in mano fin dalle prime battute e ora il suo record da professionista è di 25 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nel corso della stessa riunione, l’altro giapponese Ken Shiro ha conservato il titolo mondiale Wbc dei minimosca battendo il messicano Saul Juarez con verdetto unanime (120-108, 119-109, 119-109).