(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “Faccio il presidente per dare un’identità alla Lega Pro”. Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Avevamo chiesto di escludere le società che avevano la fidejussione non valida – continua – il commissario ha costruito una soluzione che ci condanna a subire. Aspettiamo, ancora la Corte federale d’appello. Solo due giorni fa ho sollecitato la Figc affinché chieda che le motivazioni vengano pubblicate. Il 18, in Consiglio federale, è stata fatta una rivoluzione nel sistema di iscrizioni al campionato. In quell’occasione la Lega Pro ha esercitato un ruolo importante. Si dovranno definire i criteri dei ripescaggi con l’impegno di scrivere criteri e approvarli in modo che i club non vengano penalizzati come la normativa vigente determina. Non mi sembra un risultato negativo, poi per dare un giudizio definitivo aspetteremo il 31 gennaio”. “Da parte mia – conclude – c’è l’impegno totale per il progetto Lega Pro che ho detto il 6 novembre a Firenze: regole-sostenibilità economica-identità”.