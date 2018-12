(ANSA) – ROMA, 30 DIC – “I primi sei mesi sono andati bene, ma il meglio deve ancora venire”. Justin Kluivert ha giocato i primi 90′ interi con la maglia della Roma e, prima di partire per una breve vacanza, fa il punto sull’avventura giallorossa. “Sono soddisfatto dei miei primi sei mesi al club – dice il 19enne, al sito olandese Elfvoetbal. “Dentro e fuori dal campo sono visto come un adulto, ed è per questo che ho già fatto alcuni progressi”. “E’ necessario – ha spiegato – perché la Serie A non è facile: la differenza tra Eredivisie e Serie A? Combattiamo ogni partita molto duramente per i tre punti. Vale particolarmente per le partite in trasferta. Non c’e’ mai nulla di scontato: le più piccole sono molto forti tatticamente, fisicamente e mentalmente. In Olanda si chiedano se Kluivert non abbia provato l’avventura all’estero troppo presto. “I primi sei mesi – conclude – sono stati buoni dal punto di vista personale: penso che sarò in grado di mostrare molto di più nel 2019. Il meglio deve ancora venire, per noi alla Roma”.