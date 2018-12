(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Ci sarà solamente Irene Curtoni a rappresentare l’Italia nel ‘City Event’ di Oslo di martedì 1 gennaio, che aprirà le gare della Coppa del mondo di sci del 2019. La valtellinese dell’Esercito fa parte delle prime dodici atleti della ‘World Cup Start list’ di slalom che hanno diritto a partecipare alla competizione in programma sulla celebre collina di Holmenkollen, alle porte della capitale norvegese, all’interno dello stadio del salto con gli sci. Intanto la Fisi ha confermato che nessun azzurro parteciperà allo slalom maschile parallelo, sempre a Oslo. La scelta tecnica è stata, come già anticipato per Manfred Moelgg, di concentrarsi sulle successive importanti gare del mese di gennaio che precedono il Mondiale svedese di Aare.