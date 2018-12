(ANSA) – TREVISO, 30 DIC – Un piccolo aereo storico in volo sul trevigiano è precipitato oggi nelle acque del fiume Piave, a Sernaglia della Battaglia. Il pilota si è salvato, riuscendo a venir fuori da solo dall’abitacolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un elicottero. Il pilota è stato preso in cura dal personale del suem 118. I pompieri stanno lavorando ora per il recupero del velivolo, affondato capovolto, con il solo carrello visibile al centro del fiume. (ANSA).