(ANSA) – DOBBIACO (BOLZANO), 30 DIC – L’aria del Tour de Ski sembra rigenerare Sergey Ustiugov, che oggi ha vinto la 15 km a tecnica libera 2/a tappa del ‘torneo’ che si concluderà domenica 6 gennaio. Il russo ha conquistato il successo in 30’34″1, e ha rifilato 12″2 di distacco al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21″9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quest’anno Ustiugov non ha potuto partecipare all’Olimpiade di PyeongChang, perché il Cio non gli ha dato l’ok per sospetti di doping segnalati dalla Wada. Francesco De Fabiani è stato il migliore degli italiani, piazzandosi al 18/o. Fuori dai primi 30 gli altri azzurri, a cominciare da Federico Pellegrino, 37/o. Successo russo anche nella gara della 10 km donne tecnica libera: sul gradino più alto del podio è salita Natalia Nepryaeva, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 23’19″9, appena 3 decimi meglio della norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. Terza l’altra russa Anastasia Sedova.