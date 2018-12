(ANSA) – ROMA, 30 DIC – José Mourinho è ormai solo un lontano ricordo a Old Trafford: senza di lui il Manchester United vola, totalizzando tre vittorie nelle ultime tre partite, con 12 gol fatti e solo 3 subiti. In serata, proprio nel ‘Teatro dei sogni’, nel posticipo della 20/a giornata di Premier, i ‘Red devils’ hanno chiuso l’anno solare con un 4-1 rifilato al Bournemouth allenato da Eddie Howe. Da quando Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto dell’ex ‘Special One’, lo United sembra un rullo-compressore e Paul Pogba un centrocampista incredibile in fase realizzativa. Il francese ha aperto le marcature al 5′ e raddoppiato al 33′. Rashford ha triplicato al 45′ e, nella ripresa, Romelu Kulaku ha calato il poker al 27′ della ripresa. Inutile i gol degli ospiti messo a segno da Ake. Per Pogba quattro reti solo nelle ultime due partite. Il Manchester United, dopo questo 4-1, sale al sesto posto con 35 punti e va a -3 dall’Arsenal, schiaffeggiato ieri dal Liverpool. Il Bournemouth resta, invece, al 12/o posto.