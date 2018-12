(ANSA) – ROMA, 31 DIC – Donald Trump potrebbe arrivare in visita ufficiale in Gran Bretagna nel maggio 2019, dopo l’uscita del Paese dall’Unione Europea, prevista a marzo. Lo ha detto alla Bbc l’ambasciatore degli Stati Uniti nel Paese, Woody Johnson. Secondo il diplomatico una buona occasione potrebbe essere una commemorazione della fine della seconda guerra mondiale in programma in quel periodo. Johnson ha anche ribadito quanto già sottolineato dal presidente Usa Donald Trump, la cui offerta di un “massiccio e rapido accordo commerciale” tra Usa e Gran Bretagna non sarà possibile – ha sottolineato l’ambasciatore – se l’accordo sulla Brexit di Theresa May sarà sostenuto dal Parlamento.