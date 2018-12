(ANSA) – FIUMICINO, 31 DIC – Sono stati sorpresi a rubare gasolio a bordo di una imbarcazione ormeggiata in via Torre Clementina, nel centro storico e lungo il porto canale di Fiumicino. Il quantitativo di carburante nel mirino dei ladri si aggirava sui 100 litri. Gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato locale, dopo averli identificati, hanno arrestato un romano di 24 anni ed un 38enne per furto aggravato in concorso tra di loro.