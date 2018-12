(ANSA) – ROMA, 31 DIC – “Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal Movimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto”. Lo scrive, in un tweet, il leader del M5S e vicepremier Luigi Di Maio, in riferimento alle espulsioni di due parlamentari nazionali e due europei.