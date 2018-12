(ANSA) – ROMA, 31 DIC – “Posso immaginare di finire la mia carriera al Bayern, un trasferimento non mi passa per la testa”: Robert Lewandowski chiude all’ipotesi di un suo trasferimento in altri campionati (si era parlato di Liga o Lique1, ovvero Real Madrid o Psg) e sulle colonne della rivista “Sport Bild” l’attaccante polacco, in Baviera dal 2014 dopo quattro anni a Dortmund, e da sempre tra i nomi più gettonati del calciomercato, esclude l’ipotesi trasferimento. “Per me è chiaramente una possibilità finire la mia carriera al Bayern, è una cosa facilmente immaginabile. Un trasferimento non mi passa per la testa, alcune cose sono state sollevate la scorsa estate, ma tutto è stato lasciato alle spalle”, ha aggiunto Lewandowski, 30 anni e sotto contratto con il Bayern fino al 2021. “Sono da molto tempo qui e ormai posso assolutamente identificarmi con il Bayern. Dopo tutte le voci e tutti i problemi che ci sono stati posso dire di avere il cuore al 100% per il Bayern”.