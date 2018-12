MADRID: Un team internazionale di scientifici ha studiato 237 ecosistemi terrestri in 18 paesi diversi, per creare la prima mappa delle comunità batteriche che vivono nei suoli di tutto il mondo. Si parla di più di 500 specie di batteri. L’importante ricerca è stata diretta dallo spagnolo Manuel Delgado-Baquerizo dell’Università Re Juan Carlos di Madrid che lavora anche come ricercatore nell’Università del Colorado.

Lo studio apre la strada a nuove ricerche volte a migliorare la fertilità e produttività agricola.