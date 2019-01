(ANSA) – WASHINGTON, 1 GEN – Il presidente americano Donald Trump ha concesso al Pentagono circa quattro mesi per ritirare i 2.000 soldati Usa in Siria, facendo retromarcia dopo il suo ordine improvviso due settimane fa di un ritorno delle truppe in 30 giorni. Lo scrive il New York Times, citando dirigenti del governo. Trump avrebbe deciso di allungare i tempi durante la sua visita a sorpresa alle truppe in Iraq. In questo modo il tycoon rispetta la sua promessa, ma prende atto anche dei moniti dei dirigenti militari sul rischio di una uscita rapida dallo scacchiere siriano.