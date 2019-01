(ANSA) – ROMA, 1 GEN – Decine di cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte nella Capitale. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, gli incendi dei secchioni si sono verificati in particolare nella zona sud est della città: nei quartieri Magliana, Centocelle, Cinecittà e sul litorale romano a Ostia. Coinvolte anche alcune auto, una quindicina circa. Sono oltre 160 gli interventi effettuati la notte di Capodanno dai vigili del fuoco di Roma. Di questi circa il 75% per incendi e hanno riguardato soprattutto cassonetti dell’immondizia, depositi o scarichi all’aperto di materiali di scarto. Non risultano al momento feriti. (ANSA).