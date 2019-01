(ANSA) – REGGIO EMILIA, 1 GEN – Nello zaino due coltelli di oltre venti centimetri, nel giubbotto uno spray al peperoncino. E’ quanto hanno trovato i carabinieri della stazione reggiana di Albinea addosso a un ventenne modenese, controllato verso le 3.30 all’esterno di una discoteca dove il giovane aveva trascorso la serata. Il ragazzo ha riferito che gli addetti alla sicurezza gli avevano trattenuto proprio lo zaino, che lui insisteva per riavere: così i militari hanno trovato i controlli e poi hanno deciso di perquisirlo. L’intervento era nato da una chiamata dello stesso giovane, che aveva detto di essere stato aggredito. Dopo i controlli è scattata per lui una denuncia per porto abusivo di oggetti atti da offendere. (ANSA).