(ANSA) – ROMA, 1 GEN – Jeanne-Louise Calment, la donna francese finora universalmente accettata come la più longeva al mondo, non sarebbe affatto vissuta 122 anni e 164 giorni come tutti pensano: secondo due scienziati russi, in realtà sarebbe morta quando non aveva neanche 60 anni e la sua identità sarebbe stata ‘rubata’ da sua figlia. E’ la teoria, riportano i media internazionali, del matematico russo Nikolay Zak appoggiata dal gerontologo Valery Novoselov, secondo i quali la vera Jeanne-Louise Calment è morta nel 1934 all’età di 59 anni e la donna che ha ricevuto la palma d’oro per la maggiore longevità di sempre era sua figlia Yvonne – morta a 99 anni – che avrebbe assunto l’identità della madre scomparsa per non pagare le onerose tasse di successione francesi. Nikolay Zak è stato accusato da alcuni di basarsi solo su prove circostanziali e per scoprire la verità, secondo alcuni esperti, bisognerebbe riesumare i corpi di Jeanne-Louise e Yvonne Calment.