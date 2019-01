(ANSA) – ROMA, 1 GEN – Il sogno è “quotare il primo sbarco dell’uomo su Marte per il 2025” e “come tifoso del genere umano”, spiega Fabio Schiavolin, gli piacerebbe pagare. In veste di ad di Snaitech invece, col nuovo anno, più che sognare fa i conti con la “preoccupazione” per quanto può succedere al suo pianeta, quello delle scommesse: non tanto per la tenuta del suo gruppo, “che migliora i risultati dell’anno scorso”, ma “per il sistema”. Il motivo è nelle novità legislative, dal divieto di pubblicizzare le scommesse negli eventi sportivi all’ulteriore incremento della tassazione sul gioco introdotto dalla finanziaria. “L’azienda in sé gode di ottima salute – dice Schiavolin – ma preoccupa ogni forma di proibizionismo: inevitabilmente porta pericoli e non aiuta un sano assestamento del mercato legale”. Un conto è “regolamentare la pubblicità anche in maniera forte”, un altro “la proibizione totale che favorisce la proliferazione di messaggi più subdoli e toglie ingenti risorse allo sport, a tutti i livelli”.