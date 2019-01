ROMA. – “Sono arrabbiato, perch? volevo vincere e potevo farlo”. Il 2019 dello sport azzurro comincia col podio di Federico Pellegrino, secondo nello sprint tecnica libera nell’elvetica Val Mustair, gara del Tour de Ski. E’ il suo podio numero 23 in Coppa del mondo, ma all’azzurro non basta.

“In cima all’ultima salita dove ero posizionato perfettamente, mi sono toccato con Ustiugov che mi ha staccato la papera, così durante l’ultimo scollinamento il bastone si infilava nella neve e non era più possibile attaccare Klaebo – racconta il vicecampione olimpico della specialità – Senza questo intoppo avrei potuto dire la mia, perchè sia nei quarti che in semifinale avevo dimostrato di stare bene. Adesso mi fermo qui, con i problemi alla schiena di settimana scorsa non voglio rischiare, anche perchè mercoledì le previsioni parlano di neve a Oberstdorf, non sarebbero condizioni ideali per il mio stato attuale, preferisco pensare alla gara di Dresda di sabato 12 gennaio, dove mi attende un’altra sprint”.

La classifica di specialità dopo cinque delle dodici prove in programma vede al comando Klaebo con 304 punti davanti a Pellegrino con 237 e Brandsdal con 183.