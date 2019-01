(ANSA) – FIRENZE, 1 GEN – La telefonata è arrivata stamani, intorno alle 10.00, alla centrale dei vigili del fuoco di Firenze. Dall’altra parte del filo una signora, “una mamma”, che ha chiamato il 115 non per chiedere soccorso ma solo “per fare gli auguri di buon anno”. “Vi siamo molto riconoscenti per tutto quello che fate”, dice la donna al centralista e poi, con la voce quasi rotta dalla commozione, aggiunge: “ma mi raccomando state attenti, sempre. E Santa Barbara vi protegga sempre”, conclude mentre il vigile di turno ricambia gli auguri e la saluta ringraziandola. Proprio oggi i vigili del fuoco della Toscana hanno diffuso i dati degli interventi effettuati nel 2018: sono stati, complessivamente, 55.767. Di questi 11.353 dal comando di Firenze, seguito da Pisa (6.267) e Livorno 5.686. (ANSA).