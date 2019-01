(ANSA) – SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LUCCA), 1 GEN – I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti nel comune di San Romano in Garfagnana (Lu) per soccorrere un cane bloccato su di un dirupo. A dare l’allarme è stato un escursionista che aveva sentito guaire l’animale nel bosco. La squadra con utilizzo di tecniche Saf è riuscita a portare in salvo la cagnetta di nome ‘Una’ che forse si era allontanata da casa, nel paese di Poggio, spaventata a causa dei botti di Capodanno. Dopo il non facile recupero i vigili hanno riconsegnato ‘Una’ al “felice e riconoscente proprietario”. (ANSA).