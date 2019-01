(ANSA) – WASHINGTON, 2 GEN – “Anche io non vedo l’ora di incontrarmi con il presidente Kim, che capisce cosi’ bene che la Corea del Nord possiede un grande potenziale economico!”: lo twitta il presidente americano Donald Trump, che poi cita Pbs News, secondo cui “Kim Jong Un dice che non creera’ o testera’ armi nucleari ne’ le dara’ ad altri ed e’ pronto ad incontrare il presidente Trump in qualsiasi momento”. Nella prima parte del 2019 e’ previsto un secondo summit tra i due leader.