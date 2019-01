(ANSA) – ROMA, 2 GEN – E’ cominciata la stagione del grande tennis. Al primo torneo del 2019, in corso sui campi in cemento di Auckland (Nuova Zelanda) esordio vincente per Caroline Wozniacki, numero 3 del mondo, che ha battuto per 6-3 6-2 la tedesca Laura Siegemund (113). Domani al secondo turno la 28enne di Odense dovrà vedersela con la 18enne canadese Bianca Andreescu, 18 anni (152). Domani nei quarti di fronte Eugenie Bouchard e Julia Goerges. La prima (87) ha battuto in rimonta per 6-7(5) 6-4 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, l’olandese Bibiane Schoofs (174); la tedesca (14) qui vittoriosa nel 2018, ha regolato con un doppio 64 la connazionale Mona Barthel, numero 77 del ranking mondiale, che Da segnalare un altro derby, domani, questa volta a stelle e tra Venus Williams (39) trionfatrice nell’edizione del 2015, e Lauren Davis (173) vincitrice dell’edizione del 2017.(ANSA).