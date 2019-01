(ANSA) – ROMA, 2 GEN – La Fifa promuove la Var. “I gol in fuorigioco non esistono più, gli errori clamorosi gravi non esistono più” ha detto il presidente della federcalcio mondiale Gianni Infantino a Skysport, sottolineando che la Var “è una evoluzione che fa bene al calcio e fa più giustizia”. Rispetto alle polemiche ricorrenti, Infantino spiega che “nel calcio è importante vincere, e quando non ci si riesce o si perde, bisogna che qualcuno ne sia responsabile. Però non scordiamoci i progressi fatti, i fuorigioco non esistono più e nemmeno gli errori madornali. Poi ci sono le interpretazioni, e quelle dipendono e ci saranno sempre. Bisogna migliorare gli automatismi, la formazione dei Var, però guardiamo dove eravamo un paio di anni fa e dove siamo oggi”.