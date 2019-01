(ANSA) – MARCIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 2 GEN – Circa 700 persone sono state identificate stamani dai carabinieri di Cortona intervenuti in un capannone dismesso nella zona del Crocodile, nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo) dove da ieri sera è in corso un rave party non autorizzato. L’allarme è scattato quando oltre 1.500 persone si sono date appuntamento nel capannone della Valdichiana: la popolazione della zona si è allarmata e sono partite le prime telefonate ai carabinieri. Il rave party è risultato irregolare, senza alcuna autorizzazione. Stamani il blitz dei carabinieri. Ora sono in corso accertamenti da parte dei militari che stanno cercando di risalire agli organizzatori e poi valutare gli eventuali provvedimenti.