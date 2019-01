(ANSA) – TORINO, 2 GEN – “Mbappé? Siamo attenti a tutto, siamo un grande club, ma al momento è un’ipotesi fantasiosa”. Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, risponde così sulla prospettiva di un altro clamoroso colpo di mercato dei bianconeri, che potrebbe volere tentare l’assalto al ventenne attaccante francese. Più concreta, almeno per ora, la pista che porta a Ramsey, centrocampista gallese dell’Arsenal. “Ramsey – ha detto Paratici a Sky – è un ottimo giocatore, va in scadenza di contratto: è nostro dovere esser attenti anche a lui”. Il club bianconero potrebbe ripetere con lui la stessa operazione di Emre Can: “Alla Juve a giugno? Ramsey è un giocatore dell’Arsenal e sicuramente al mercato non siamo attenti solo noi”.