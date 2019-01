(ANSA) – BERLINO, 02 GEN – La cancelliera Angela Merkel riconquista la fiducia degli elettori tedeschi, tornando ai vertici della classifica dei politici tedeschi più amati, con 10 punti in più rispetto allo scorso settembre e collocandosi a 60 punti totali su una scala da zero a 100, secondo i dati resi noti oggi dall’istituto demoscopico Forsa per il Trendbarometer di Rtl. Al secondo posto, con 55 punti, si attesta la delfina di Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, che migliora le sue prestazioni di 11 punti. Terzo è il co-leader dei Verdi, Robert Habeck, con 50 punti, seguito dal ministro delle Finanze, Olaf Scholz, con 47. “Di un crepuscolo della cancelliera ci sono poche tracce” in Germania, ha commentato il direttore dell’Istituto Forsa, Manfred Guellner.