(ANSAmed) – TEL AVIV, 02 GEN – Israele spera che entro due mesi l’Honduras trasferira’ la propria ambasciata a Gerusalemme. In parallelo Israele si accinge ad aprire una propria ambasciata a Tegucicalpa. Lo ha detto alla stampa un funzionario israeliano nell’aereo che sta riportando il premier Benyamin Netanyahu in Israele al termine di una visita in Brasile in cui ha partecipato all’insediamento del presidente Jair Bolsonaro e ha incontrato il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo ed il presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernandez.