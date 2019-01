(ANSA) – ROMA, 2 GEN – “Da ieri è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi! Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua approvazione ma diventa efficace proprio dall’inizio dell’anno. Grazie a questo atto la Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all’anno. Un risparmio di circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio, che comunque non è l’unico.” Lo annuncia su Fb il presidente della Camera Roberto Fico. “Provo a fare un po’ di chiarezza: per l’anno che è appena iniziato il costo di Montecitorio sarà di 10,4 milioni in meno rispetto a quello precedente. I costi scenderanno pure in futuro: 3,6 milioni in meno nel 2020 e altri 7 milioni nel 2021. A queste cifre dobbiamo aggiungere poi quelle dei vitalizi”. “Il mio impegno per il risparmio è centrale, allo stesso tempo però occorrono investimenti sulla qualità. Sui risparmi comunque non ci fermeremo qui: nelle prossime settimane vi racconterò altre proposte a cui sto lavorando”.