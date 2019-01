(ANSA) – MORANO CALABRO (COSENZA), 2 GEN – Imbrattata a Morano Calabro la targa di piazza “Giorgio Almirante”. Persone non identificate, utilizzando uno spray nero, hanno coperto il nome del segretario del Movimento sociale-Destra nazionale. L’intitolazione della piazza ad Almirante é stata decisa alcuni anni fa dal sindaco, Nicolò De Bartolo. Tra l’altro, un’altra piazza della cittadina del cosentino é stata intitolata ad Enrico Berlinguer. “Dedicando ad Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante due piazze della nostra città – ha detto il sindaco De Bartolo – abbiamo voluto lanciare un messaggio alle giovani generazioni: ben vengano le contrapposizioni ideologiche, ma queste devono essere sempre espresse in maniera civile e democratica e, soprattutto, devono mirare alla crescita della comunità. Quanto é accaduto in piazza Almirante rappresenta un atto di inciviltà, ignoranza e odio politico e non può che essere condannato”. (ANSA).