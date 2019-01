CARACAS. – Il 2018 é stato un anno straordinario per il golf venezuelano conquistando due medaglie d’oro ed un bronzo a livello internazionale. Questa prestazione fa ben sperare in vista delle qualificazioni verso i giochi olimpici Tokyo 2020.

Nell’anno che si é appena concluso la terra di Bolívar ha partecipato ai Giochi Sudamericani che si sono svolti a Cochabamba, in Bolivia dove l’italo-venezuelano Jorge “Pichu” García Catanese ha vinto la medaglia d’oro a livello individuale. Per il golfista di origine italiana é stato un nuovo successo che si aggiunge ai due titoli mondiali conquistati a livello giovanile.

García Catanese ha asciato il segno anche nei Giochi Centroamericani e dei Caraibi che si sono svolti a Barranquilla. In Colombia, l’italo-venezuelano ha vinto la medaglia di bronzo. A Barranquilla, a far suonare il Gloria al Bravo Pueblo ci ha pensato Alazne Urizar. Entrambi i golfisti sono stati allenati da Rodulfo Alvarado, commissario tecnico della Federación Venezolana de Golf (FVG).

Nel 2018, Jorge “Pichu” García Catanese ha vinto la Jenninson Cup (torneo del tour universitario statunitense). Ha chiuso al primo posto nell’US Amateur Championship, evento top a livello dilettantistico negli Stati Uniti.

Il golfista italo-venezuelano Jorge “pichu” García Catanese ha ottenuto un ottimo 24esimo posto con 278 colpi (-12) colpi nella World Amateur Team Championships, Eisenhower Trophy, ossia il campionato del mondo maschile a squadre disputato al Carton House Golf Club di Maynooth, in Irlanda. Questo é il miglior risultato per un golfista creolo in questa manifestazione sportiva. Oltre a lui, alla kermesse iridata hanno rappresentato il Venezuela nella categoria maschile Konrad Brauckmeyer ed Ezequiel Prieto. Mentre nel mondiale in rosa c’erano Valentina Gilly, Ana Margarita Raga e l’italo-venezuelana Claudia De Antonio.

Nella categoria femminile risaltano le prestazioni di Claudia Perazzo, Agatha Alesson e Vanessa Gilly nel Sudamericano Giovanile che si é disputato a Medellín, in Colombia. Il trio femminile ha chiuso al terzo posto il torneo continentale, mentre nel torneo maschile Ignacio Arcaya, Konrad Brauckmeyer e Virgilio Paz hanno chiuso al quinto posto.

(di Fioravante De Simone)