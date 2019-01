(ANSA) – BUENOS AIRES, 3 GEN – “Qui non c’è purgatorio “Acá no hay Purgatorio, è il Paradiso o l’Inferno, e vincere è l’obiettivo!”: così si è presentato ai tifosi ed ai media Gustavo Alfaro, 56 anni, nuovo tecnico del Boca Juniors, la squadra più popolare dell’Argentina. Definendosi “nella fase conclusiva della mia carriera”, il successore di Guillermo Barros Schelotto cerca di mettere il fiore all’occhiello della sua traiettoria professionale con il successo in una società “molto difficile e molto bella, dove arrivo con orgoglio ed impegno”. Alfaro è stato presentato poco dopo il suo rientro da una breve vacanza, con accanto il presidente Daniel Angelici ed il direttore sportivo, Nicolás Burdisso. Prendendo la parola il nuovo tecnico ha rivelato di avere “detto a Guillermo che era per me un orgoglio e una responsabilità prendere il suo posto. Ha lasciato l’asticella molto alta e cercheremo di essere all’altezza delle aspettative”.