(ANSA) – ROMA, 3 GEN – Di scena il Gruppo B nella sesta giornata della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della “Perth Arena” (sarà l’ultima volta del torneo intitolato al grande tennista e coach australiano: dal prossimo anno, infatti, spazio alla nuovissima ATP Cup). Nella notte italiana la sfida trai due team oramai esclusi dalla lotta per la finale ha visto il successo per 2-1 della Gran Bretagna sugli Stati Uniti: Norrie ha sconfitto 76(4) 60 Tiafoe, Serena Williams ha confermato la sua imbattibilità in singolare imponendosi per 61 76(2) sulla Boulter ma nel doppio i due statunitensi hanno finito per cedere (2)34 43/4) 41 alla coppia britannica. Più tardi la sfida che decreterà la finalista di questo raggruppamento, quella tra la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic e la Grecia di Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari.