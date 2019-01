(ANSA) – ROMA, 3 GEN – “Mi pare che per quanto riguarda i due senatori, già prima non si poteva far conto sul loro voto. Erano persone che non seguivano il gruppo e già questo era un elemento per fare un’espulsione, abbiamo aspettato anche troppo tempo per farlo. Alla Camera invece la situazione è diversa, nessuno si comporta così tra i miei colleghi deputati. Cerchiamo di dialogare all’interno del gruppo, non abbiamo problemi in questo momento alla Camera”. Lo afferma Francesco D’Uva, capogruppo del M5S alla Camera, ai microfoni di Radio Cusano campus.