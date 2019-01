(ANSA) – VENEZIA, 3 GEN – Due cittadini albanesi di 32 e 46 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato dai Carabinieri per il tentato omicidio di un connazionale di 25 anni, che aveva chiesto aiuto bussando a un appartamento di Jesolo (Venezia) perché ferito da due colpi di pistola all’addome e a una gamba. Il provvedimento è stato eseguito nella tarda serata di ieri. I fermati sono stati condotti al carcere di Venezia, in attesa della convalida da parte della Procura della repubblica. Il giovane ferito aveva chiesto aiuto a una famiglia abitante in una casa in prossimità dell’argine del fiume Piave.