(ANSA) – ISTANBUL, 3 GEN – Una delegazione Usa, di cui fanno parte anche agenti dell’Fbi, è giunta oggi ad Ankara per colloqui con funzionari dei ministeri di Esteri, Interni e Giustizia della Turchia focalizzati sulle inchieste in corso negli Stati Uniti sulla rete di Fethullah Gulen, che il presidente Recep Tayyip Erdogan accusa di aver orchestrato il fallito putsch del 2016 dal suo auto-esilio in Pennsylvania. Nel corso degli incontri, che proseguiranno anche domani, si discuterà la reiterata richiesta turca di estradizione di Gulen, anche alla luce degli sviluppi delle indagini federali americane su diversi membri dell’organizzazione per sospetto riciclaggio di denaro e irregolarità nei visti. Nel mirino della Turchia c’è soprattutto il lucroso network di istituzioni educative guleniste negli Usa. Lo riporta Anadolu.